В анализах водителя мусоровоза, протаранившего микроавтобус в Челябинске, обнаружили наркотик
После резонансной аварии с участием мусоровоза и пассажирского микроавтобуса Peugeot оба водителя сдали тест на определение наркотических веществ.
По результатам экспертизы в моче водителя КАМАЗа обнаружили следы морфина. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
По словам очевидцев, водитель мусоровоза на месте аварии вел себя, по меньшей мере странно.
— Он сел в машину ГИБДД для составления протокола и ….заснул, — рассказывают свидетели событий.
Между тем, в Госавтоинспекции информацию о наркотическом опьянении водителя КаМАЗа не подтверждают.
В пресс-службе Регионального оператора, Центре коммунального сервиса, корреспонденту КП-Челябинск заявили, что за рулем мусоровоза был водитель подрядной организации. «Комсомолка» попыталась связаться с руководителем подрядчика, но телефоны оказались отключены.
Напомним, резонансная авария произошла в ночь на 20 августа. На улице Блюхера в Челябинске столкнулись КАМАЗ и микроавтобус. От удара микроавтобус перевернулся на бок. Пострадало 11 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU