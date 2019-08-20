2019-08-20T08:56:26+03:00
Происшествия

В анализах водителя мусоровоза, протаранившего микроавтобус в Челябинске, обнаружили наркотик

Участники аварии на Блюхера прошли медосвидетельствование
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской областиФото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
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После резонансной аварии с участием мусоровоза и пассажирского микроавтобуса Peugeot оба водителя сдали тест на определение наркотических веществ.

По результатам экспертизы в моче водителя КАМАЗа обнаружили следы морфина. Об этом «Комсомолке» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, водитель мусоровоза на месте аварии вел себя, по меньшей мере странно.

— Он сел в машину ГИБДД для составления протокола и ….заснул, — рассказывают свидетели событий.

Между тем, в Госавтоинспекции информацию о наркотическом опьянении водителя КаМАЗа не подтверждают.

В пресс-службе Регионального оператора, Центре коммунального сервиса, корреспонденту КП-Челябинск заявили, что за рулем мусоровоза был водитель подрядной организации. «Комсомолка» попыталась связаться с руководителем подрядчика, но телефоны оказались отключены.

Напомним, резонансная авария произошла в ночь на 20 августа. На улице Блюхера в Челябинске столкнулись КАМАЗ и микроавтобус. От удара микроавтобус перевернулся на бок. Пострадало 11 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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