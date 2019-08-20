Микроавтобус, столкнувшийся с мусоровозом в Челябинске, вез вахтовиков в Нижневартовск
По последним данным в аварии с участием микроавтобуса и мусоровоза пострадало 11 человек. Серьезные травмы получили взрослый и подросток. Их состояние оценивается, как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Известно, что пассажирский микроавтобус ехал в Нижневартовск. В нем находилось 14 человек, в том числе 17-летний подросток. Большая часть пассажиров — это вахтовики.
В городских больницах сейчас находится 9 пострадавших.
— Все раненые получают необходимое лечение. Кроме этого им оказывают психологическую помощь, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
На месте ДТП продолжают работать следователи.
Напомним, резонансная авария произошла в ночь на 20 августа. На улице Блюхера в Челябинске столкнулись КАМАЗ и микроавтобус. От удара микроавтобус перевернулся на бок. Пострадало 11 человек.
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Авария на Блюхера.Видео: Тимофей Ятимов
ИСТОЧНИК KP.RU