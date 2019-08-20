Пострадавшему на улице Кирова мальчику предстоят несколько операций в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-20T09:49:11+03:00

Ребенок все еще находится в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких

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Авария произошла в понедельник, 19 августа. Школьник переходил проезжую часть улицы Кирова по нерегулируемому переходу. На двух полосах машины остановились, а на третьей ребенка сбила иномарка. Без сознания парня увезли в больницу.

Сначала мальчика обследовали в ГКБ №1. А потом ребенка перевезли в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Здесь мальчику, у которого серьезная черепно-мозговая травма, провели сложную нейрохирургическую операцию.

— В тот же день наши доктора собрали экстренный консилиум. Главный нейрохирург Челябинской области Герман Сафронов, главный травматолог области Олег Стариков и главный детский хирург Николай Ростовцев приняли решение перевести пострадавшего в областную больницу и уже поздно вечером провели ему первую операцию, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь ЧОДКБ Ольга Терехина.

Помимо травмы черепа, у мальчика множественные переломы таза и позвоночника. Он до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи намерены сделать ребенку еще несколько операций.

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ИСТОЧНИК KP.RU