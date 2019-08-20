2019-08-20T16:52:25+03:00
Общество

На Южный Урал надвигается шквалистый ветер и ливни с градом

О наступлении стихии предупредили в МЧС
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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По прогнозу, дождливая погода продержится до выходныхПо прогнозу, дождливая погода продержится до выходныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аномальная жара в Челябинской области резко сменится непогодой. По данным синоптиков ночью и днем 21 августа на Южный Урал придут очень сильные дожди, ливни и грозы. Местами выпадет крупный град. Также ожидается шквалистое усилении ветра до 25 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды МЧС распространило экстренное предупреждение.

— При шквалистом ветре по возможности лучше не выходите из зданий. Нельзя стоять у стен домов и под рекламными щитами. Ураганный ветер может сорвать с крыши шифер и повредить слабо укрепленные конструкции, — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве подчеркивают, что из-за непогоды возможны резкие подъемы уровня воды на отдельных участках рек и подтопление населенных пунктов, расположенных в низинах.

В случае необходимости южноуральцам советуют звонить на телефоны: «01», «101» или «112».

По прогнозу, дождливая погода продержится до выходных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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