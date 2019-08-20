На Южный Урал надвигается шквалистый ветер и ливни с градом
Аномальная жара в Челябинской области резко сменится непогодой. По данным синоптиков ночью и днем 21 августа на Южный Урал придут очень сильные дожди, ливни и грозы. Местами выпадет крупный град. Также ожидается шквалистое усилении ветра до 25 метров в секунду.
В связи с ухудшением погоды МЧС распространило экстренное предупреждение.
— При шквалистом ветре по возможности лучше не выходите из зданий. Нельзя стоять у стен домов и под рекламными щитами. Ураганный ветер может сорвать с крыши шифер и повредить слабо укрепленные конструкции, — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве подчеркивают, что из-за непогоды возможны резкие подъемы уровня воды на отдельных участках рек и подтопление населенных пунктов, расположенных в низинах.
В случае необходимости южноуральцам советуют звонить на телефоны: «01», «101» или «112».
По прогнозу, дождливая погода продержится до выходных.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU