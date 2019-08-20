«Это не град, а камнепад!» Озерск засыпало ледяными глыбами размером с кулак и залило по колено
Мощный ливень обрушился 20 августа на южноуральскую «запретку». Да еще и с градинами невероятной величины.
— Это не град! Это камнепад! Машины побиты! — пишут горожане в группе «Снежинск сегодня».
Это не град, а камнепад! Озерск засыпало ледяными глыбами размером с кулак.
— Мы ребенка из гостей вытаскивали в машину на ручках, закатав себе джинсы до колен и заняв у родственников сланцы. Воды было до середины икры. А когда муж пришел домой, так почти до колена уже была вода, — рассказала КП-Челябинск местная жительница Алла Максимова.
В среду, 21 августа, в Снежинск планирует приехать глава Челябинской области Алексей Текслер. Это означает, что местным коммунальщикам этой ночью будет не до сна.
И это не камни, а такой град! Фото: vk.com/snzsegodnya
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ИСТОЧНИК KP.RU