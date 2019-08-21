СЕГОДНЯ 05:25 2019-08-21T05:30:28+03:00

Львенок играет с мужчиной на лужайке в Челябинске. Кадр из видео, соцсети.

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Челябинцы увидели на парковке возле ТРК «Родник» маленького львенка. Они сняли на видео прогулку детеныша хищника.

Малыш задорно играет с мужчиной — по всей видимости, дрессировщиком. Рядом женщина выгуливала собаку. Пес и дикий котенок не обращают друг на друга никакого внимания. А вот людей вокруг такого зрелища собралось немало.

Жители Челябинска сняли на видео умилительную прогулку львенка в городе.

Со слов очевидцев, в город приехал передвижной цирк. В соцсетях спорят, нужно ли запретить такие организации.

— Когда уже законодательно запретят эти цирки?! — написал челябинец Дмитрий Занкин в группе «ВКонтакте».

— Но ведь видно, что мужчина любит львенка и не причиняет ему боли. Я понимаю, если бы колотил, а вы возмущались. Но тут-то что не нравится? — возразила Елена Штыкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU