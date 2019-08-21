Жители Челябинска сняли на видео умилительную прогулку львенка в городе
Челябинцы увидели на парковке возле ТРК «Родник» маленького львенка. Они сняли на видео прогулку детеныша хищника.
Малыш задорно играет с мужчиной — по всей видимости, дрессировщиком. Рядом женщина выгуливала собаку. Пес и дикий котенок не обращают друг на друга никакого внимания. А вот людей вокруг такого зрелища собралось немало.
Жители Челябинска сняли на видео умилительную прогулку львенка в городе.
Со слов очевидцев, в город приехал передвижной цирк. В соцсетях спорят, нужно ли запретить такие организации.
— Когда уже законодательно запретят эти цирки?! — написал челябинец Дмитрий Занкин в группе «ВКонтакте».
— Но ведь видно, что мужчина любит львенка и не причиняет ему боли. Я понимаю, если бы колотил, а вы возмущались. Но тут-то что не нравится? — возразила Елена Штыкова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU