2019-08-21T05:30:28+03:00
Дом. Семья

Жители Челябинска сняли на видео умилительную прогулку львенка в городе

Детеныш хищника играл с хозяином на лужайке
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Львенок играет с мужчиной на лужайке в Челябинске. Кадр из видео, соцсети.Львенок играет с мужчиной на лужайке в Челябинске. Кадр из видео, соцсети.
Изменить размер текста:

Челябинцы увидели на парковке возле ТРК «Родник» маленького львенка. Они сняли на видео прогулку детеныша хищника.

Малыш задорно играет с мужчиной — по всей видимости, дрессировщиком. Рядом женщина выгуливала собаку. Пес и дикий котенок не обращают друг на друга никакого внимания. А вот людей вокруг такого зрелища собралось немало.

Жители Челябинска сняли на видео умилительную прогулку львенка в городе.

Со слов очевидцев, в город приехал передвижной цирк. В соцсетях спорят, нужно ли запретить такие организации.

— Когда уже законодательно запретят эти цирки?! — написал челябинец Дмитрий Занкин в группе «ВКонтакте».

— Но ведь видно, что мужчина любит львенка и не причиняет ему боли. Я понимаю, если бы колотил, а вы возмущались. Но тут-то что не нравится? — возразила Елена Штыкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охранник челябинской стоматологии слушал матерные песни при пациентах
«Это не град, а камнепад!» Снежинск засыпало ледяными глыбами размером с кулак и залило по колено
В Челябинске за взятку задержан сотрудник областной больницы
В Челябинск на бой с Энтони Ярдом прилетел Сергей Ковалев
Жительница Магнитогорска предстала перед судом за злобный комментарий в соцсетях
На Южный Урал надвигается шквалистый ветер и ливни с градом
В Челябинске остановлены поиски шестикилограммового гриба
Пассажирка маршрутки, пострадавшая в аварии с мусоровозом в Челябинске, скончалась в больнице
В Челябинской области пенсионеров на медосмотры будут доставлять на автомобилях бесплатно
Названо точное число пострадавших в аварии автобуса и мусоровоза в Челябинске
В Челябинске у пассажирки московского рейса украли чемодан
Полиция Челябинска брошена на поиски гриба-гиганта