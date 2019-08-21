Жительница Челябинска пострадала в ДТП с двумя маршрутками

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-21T07:59:23+03:00

Она ехала в одной из них

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Авария произошла утром во вторник, 20 августа, в центре города. На Свердловском проспекте у дома №40а столкнулись два маршрутных такси с пассажирами — №56 и №40. Как рассказали в городской ГИБДД, водитель 56-ой маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и въехал в пазик.

Обе машины получили повреждения. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

— В результате столкновения 58-летняя пассажирка автомобиля «Форд» (маршрут №40) получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

По снимкам с места аварии видно, что обе машины получили повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU