2019-08-21T07:59:23+03:00
Происшествия

Жительница Челябинска пострадала в ДТП с двумя маршрутками

Она ехала в одной из них
Валентина ВАГАНОВА
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Пострадала пассажирка этой маршрутки. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД ЧелябинскаПострадала пассажирка этой маршрутки. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска
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Авария произошла утром во вторник, 20 августа, в центре города. На Свердловском проспекте у дома №40а столкнулись два маршрутных такси с пассажирами — №56 и №40. Как рассказали в городской ГИБДД, водитель 56-ой маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и въехал в пазик.

Обе машины получили повреждения. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

Обе машины получили повреждения. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

— В результате столкновения 58-летняя пассажирка автомобиля «Форд» (маршрут №40) получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

По снимкам с места аварии видно, что обе машины получили повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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