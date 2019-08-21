2019-08-21T09:33:23+03:00
Общество

Жительница Челябинска создала приют для хорьков

Некогда модных питомцев южноуральцы безжалостно выкидывают на улицу
Андрей АБРАМОВ
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Челябинка приютила 46 хорьков. Фото: hornews.comЧелябинка приютила 46 хорьков. Фото: hornews.com
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Анастасия Волошкевич из Челябинска приютила 46 хорьков. Животных она подбирала на улицах и забирала у хозяев, которые не смогли ужиться с хищниками. По возможности челябинка старается пристраивать зверьков, но делать это трудно. Поэтому питомник — который она нарекла «Хориное царство» — пришлось обустроить дома. Об этом сообщают «Хорошие новости Челябинской области».

На отметке в 46 хорей Анастасия пока решила остановиться. Все-таки ухаживать за такой оравой — дело не из легких. Хорьков она начала собирать пару лет назад. Тогда было модно заводить их в качестве домашних питомцев. Но животные они своенравные, вот от них и стали избавляться нерадивые хозяева.

В «Хорином царстве» питомцы живут в 40 клетках — по двое или в одиночку. Одновременно выпускать их на свободу сердобольная челябинка не рискует — разнесут жилье. Поэтому променады Анастасия устраивает по пять зверьков.

Чтобы прокормить всю хориную армию, в месяц требуется около 40 тысяч рублей.

Если хотите помочь Анастасии — отправить деньги можно на карту Сбербанка 4276 8720 4132 2588 на имя Юлия Салаватовна П. — это один из волонтеров приюта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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