В Челябинской области депутат застрелил жену
СК РФ сообщил на своем официальном сайте о том, что депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа подозревается убийстве:
— По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа, текущего года в квартире одного из домов поселка Локомотивный подозреваемый во время бытовой ссоры с женой, выстрелил в нее дважды из охотничьего ружья. Женщина скончалась. Подозреваемый задержан.
Имя подозреваемого не сообщается. Но судя по всему, это главврач городской больницы и депутат Азат Зарипов.
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ИСТОЧНИК KP.RU