2019-08-21T11:22:02+03:00
Происшествия

В Челябинской области депутат застрелил жену

Следственный комитет начал расследование
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Евгений ЧЕРНЫХ.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ.
Изменить размер текста:

СК РФ сообщил на своем официальном сайте о том, что депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа подозревается убийстве:

— По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа, текущего года в квартире одного из домов поселка Локомотивный подозреваемый во время бытовой ссоры с женой, выстрелил в нее дважды из охотничьего ружья. Женщина скончалась. Подозреваемый задержан.

Имя подозреваемого не сообщается. Но судя по всему, это главврач городской больницы и депутат Азат Зарипов.

!!!К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вам известны подробности этого события, сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный оператор не может закончить капремонт 158 домов в Челябинской области
В Челябинской области автомобилистка устроила ДТП на трассе и сама попала в больницу
В Челябинске дорожники заказали декоративные лампочки на столбы за 650 млн рублей
Депутата из Челябинской области подозревают в убийстве жены
В Челябинске задержали водителя мусоровоза, устроившего смертельное ДТП с микроавтобусом
В Челябинске у скандального ТРК обещают сделать современный сквер
Жительница Челябинска создала приют для хорьков
В Челябинске автокран сбил пешехода
Неизвестные разбили семь автомобилей в одном из дворов Челябинска
Жительница Челябинска пострадала в ДТП с двумя маршрутками
Миасскому филиалу Челябинвестбанка — 15 лет
В Челябинске на месяц ограничили движение транспорта по улице 40-летия Победы
Дожди будут идти в Челябинской области до конца недели
Женщина проткнула ногу в аквапарке Магнитогорска
Охранник челябинской стоматологии слушал матерные песни при пациентах
Жители Челябинска сняли на видео умилительную прогулку львенка в городе
«Это не град, а камнепад!» Снежинск засыпало ледяными глыбами размером с кулак и залило по колено
В Челябинске за взятку задержан сотрудник областной больницы
В Челябинск на бой с Энтони Ярдом прилетел Сергей Ковалев
Жительница Магнитогорска предстала перед судом за злобный комментарий в соцсетях
На Южный Урал надвигается шквалистый ветер и ливни с градом
В Челябинске остановлены поиски шестикилограммового гриба
Пассажирка маршрутки, пострадавшая в аварии с мусоровозом в Челябинске, скончалась в больнице
В Челябинской области пенсионеров на медосмотры будут доставлять на автомобилях бесплатно
Названо точное число пострадавших в аварии автобуса и мусоровоза в Челябинске
В Челябинске у пассажирки московского рейса украли чемодан
Полиция Челябинска брошена на поиски гриба-гиганта