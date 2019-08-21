В Челябинской области депутат застрелил жену

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-21T11:22:02+03:00

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СК РФ сообщил на своем официальном сайте о том, что депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа подозревается убийстве:

— По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа, текущего года в квартире одного из домов поселка Локомотивный подозреваемый во время бытовой ссоры с женой, выстрелил в нее дважды из охотничьего ружья. Женщина скончалась. Подозреваемый задержан.

Имя подозреваемого не сообщается. Но судя по всему, это главврач городской больницы и депутат Азат Зарипов.

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ИСТОЧНИК KP.RU