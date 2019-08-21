На Урале состоится РЕСТОПАРК — ивент, который меняет рестораны!

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-21T13:10:29+03:00

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От создателей самого масштабного в России образовательного ивента для рестораторов и шефов GASTREET International Restaurant Show, который за 5 лет проведения вырос до 5500 участников.

Встречай РЕСТОПАРК в Екатеринбурге 27-28 августа! 2 дня немыслимой прокачки, 20 спикеров, 6 шефов, 20 мастер-классов и семинаров и более 500 участников.

— Хочешь быть в курсе самых новых трендов в ресторанной индустрии?

— Ищешь готовые рабочие кейсы, чтобы использовать в своем заведении?

— До сих пор не знаешь все секреты работы с локальными продуктами?

Что будет на РЕСТОПАРКе?

Три образовательные площадки от профессионального ресторанного альянса РЕАЛ:

Лекторий — 8 часовых выступлений от успешных рестораторов из региона и Москвы

Бизнес-Школа — 4 семинара длительность 3 часа от лучших консультантов отрасли

Кухня — 6 кулинарных мастер-классов от лучших шефов региона и страны

Pop-up ужин — в завершении первого образовательного дня команда шефов-спикеров удивит топовыми блюдами которые являются бестселлерами в их ресторанах.

Уличный маркет будет работать в течении всего РЕСТОПАРКа, на котором можно будет вкусно поесть, познакомится с новыми поставщиками, встретиться со старыми, заключить выгодные сделки и просто пообщаться с коллегами.

FuckUp — в завершении второго дня всех ждут истории о самых дорогих провалах крутых рестораторов из первых уст в формате Stand Up. Это значит, что можно от души похохотать, послушать про “чужие грабли” и самим на них уже не наступать. И конечно же огненная вечеринка в духе GASTREET! Отдохнуть после образовательной программы (потому что заслужили), пообщаться со спикерами в неформальной обстановке за коктейлем, да и просто завести новых друзей и полезных знакомых в любимой сфере.

Зарегистрируйся на Рестопарк, где успешные рестораторы и шефы из регионов и Москвы делятся опытом! Подробности здесь.

Дмитрий Левицкий, президент профессионально ресторанного альянса «РЕАЛ» и со-организатор РЕСТОПАРКа о проекте: «Встреча региональных отраслевых лидеров — вот основная идея проекта «Рестопарк». Сибирь, Урал, Юг, Поволжье — в каждом из регионов успешно развиваются десятки ресторанных компаний, растут талантливые, яркие шефы. Давно пора рестораторам встречаться, общаться и объединяться на региональном уровне».

Два дня интенсивного обучения и продуктивного нетворкинга в твоем регионе. Ведущие спикеры и шефы, которые приедут, чтобы прокачать твои профессиональные навыки и рассказать о новых возможностях в ресторанном бизнесе. Событие для тех, кто ищет новые идеи и свежие решения; кто не стоит на месте и хочет быть в курсе новых трендов и технологий отрасли».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU