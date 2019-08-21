В Челябинской области появится программа реконструкции школьных стадионов

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-21T13:22:14+03:00

Об этом глава региона Алексей Текслер объявил на встрече с жителями Снежинска

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В среду, 21 августа, губернатор Челябинской области работает в двух закрытых городах — Снежинске и Озерске. В Озерске Алексей Текслер осмотрел хирургический корпус медсанчасти, требующий ремонта, побывал на восстанавливаемом стадионе, поговорил с жителями и передал главе города синюю папке с жалобами и пожеланиями жителей .

Стадион им Ю. Гагарина — главный спортобъект Снежинска, в этом году его капитально восстанавливают.

— А трибуны?

— Трибуны...- растерялись местные чиновники. Но быстро сориентировались. — И трибуны тоже.

— Да, обязательно. Мы всегда забываем о жителях, создавая условия для спортсменов, — пояснил Алексей Текслер.

Подрядчик клятаенно пообещал главе региона сдать стадион 6 сентября.

Близ стадиона Текслер осмотрел современные спортплощадки, открытые для всех жителей. А позже, на встрече со снежинцами, заявил о старте работы над региональной программой реконструкции школьных стадионов:

— Стадионы при наших школах за несколько лет должны превратиться в центры семейного спортивного притяжения. Этого от нас требует и нацпроект, — сказал Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU