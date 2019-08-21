Ученые Росатома из Снежинска разработают модель ситуационного центра для анализа экологических вопросов

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-21T13:42:42+03:00

Об этом глава Челябинской области Алексей Текслер вел речь на встрече с руководством федерального ядерного центра

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Во время рабочего визита в Озерск в среду, 21 августа, Алексей Текслер побывал на предприятии Росатома.

— Я всегда живо интересуюсь задачами, которые решают предприятия, и чем они могут помочь, в том числе, Челябинской области в решении стоящих перед нами задач. Недавно я был в Трехгорном, и мы обсуждали систему мониторинга. Сегодня здесь, в Снежинске, мы договорились с руководством предприятия, и коллеги готовы включиться в работу, о разработки модели ситуационного центра для Челябинска, — сказал Текслер.

В ближайшее время начнется работа над техническим заданием проекта ситуационного центра. Как пояснил глава региона, он объединит экологическую и транспортную проблематику, вопросы здравоохранения, образования и даже погоды.

— Я считаю эту тему актуальной. Нам нужна разработка специальных программных продуктов, подключение возможностей суперкомпьютеров предприятия Росатома, подключения научных кадров. Я ставлю задачу заниматься не только анализом ситуации, но и прогнозированием, чтобы сделать наш регион чище, — сказал Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU