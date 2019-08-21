Челябинская епархия сделала заявление об эксгумации останков Дуняши Чудиновской

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-21T14:06:25+03:00

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Среди православных верующих Челябинской области и в местных СМИ прошли сообщения об эксгумации останков почитаемой на Южном Урале блаженной старицы Евдокии Маханьковой (1870-1948) и их переносе , — говорится в сообщении епархии. По месту жительства и упокоения в селе Чудиново Октябрьского района Евдокию называют Чудиновской.

В епархии отмечают, что Евдокия Маханькова еще не прославлена Церковью, но документы на ее канонизацию подавались в Синодальную комиссию в Москву. А значит, эксгумация ее праха является сугубо гражданской, административной процедурой и не может совершаться без ведома исполнительной власти и, главное, без согласия родственников покойной.

Челябинская епархия считает, что недопустимо эксгумировать прах Дуняши, так как эта процедура приведет к смущению и расколу в среде верующих:

— Мы полагаемся в этом вопросе на взвешенную, благоразумную позицию и гражданских властей, и духовенства Троицкой епархии*.

* Село Чудиново, где погребена Евдокия Маханькова, находится на территории канонической ответственности епископа Троицкого и Южноуральского Пармена.

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ИСТОЧНИК KP.RU