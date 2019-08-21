2019-08-21T14:48:57+03:00
Происшествия

Подруга убитой жены депутата рассказала о характере Зарипова

Она не видит причин для расправы
Лидия ПЕСКОВА
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Елена Зарипова была на 18 лет моложе супруга. Фото: соцсети.Елена Зарипова была на 18 лет моложе супруга. Фото: соцсети.
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В ночь на среду, 21 августа, в поселке Локомотивный под Карталами депутат местного Совета депутатов 50-летний Азат Зарипов расправился с молодой супругой Еленой. Мужчина убил ее из охотничьего ружья во время бытовой ссоры: 32-летняя женщина скончалась от полученных ранений в больнице.

По одной из версий следствия, ссора супругов произошла на почве ревности. Азат Зарипов мог подозревать супругу в изменах. Правда, близкие говорят, что поводов женщина не давала.

— Для меня шок все произошедшее! Азат Альфитович очень отзывчивый, порядочный мужчина. И Леночка была замечательной, — рассказала КП-Челябинск подруга убитой Ирина.

У пары остались трое детей: 11-летний мальчик и девочки 4-х и 7-ми лет.

— Сейчас они находятся с бабушкой, — рассказала КП-Челябинск уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Так как отцу детей грозят 15 лет за решеткой, бабушка намерена взять внуков под свою опеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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