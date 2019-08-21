Подруга убитой жены депутата рассказала о характере Зарипова
В ночь на среду, 21 августа, в поселке Локомотивный под Карталами депутат местного Совета депутатов 50-летний Азат Зарипов расправился с молодой супругой Еленой. Мужчина убил ее из охотничьего ружья во время бытовой ссоры: 32-летняя женщина скончалась от полученных ранений в больнице.
По одной из версий следствия, ссора супругов произошла на почве ревности. Азат Зарипов мог подозревать супругу в изменах. Правда, близкие говорят, что поводов женщина не давала.
— Для меня шок все произошедшее! Азат Альфитович очень отзывчивый, порядочный мужчина. И Леночка была замечательной, — рассказала КП-Челябинск подруга убитой Ирина.
У пары остались трое детей: 11-летний мальчик и девочки 4-х и 7-ми лет.
— Сейчас они находятся с бабушкой, — рассказала КП-Челябинск уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.
Так как отцу детей грозят 15 лет за решеткой, бабушка намерена взять внуков под свою опеку.
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ИСТОЧНИК KP.RU