«Заподозрил в измене»: стало известно, почему депутат из Челябинской области расстрелял жену

Соседи депутата Азата Зарипова из поселка Локомотивный рассказали о возможных причинах убийства. В ночь на среду, 21 августа, 50-летний южноуралец застрелил свою супругу. Карталинцы считают, что до трагедии довела ревность. Об этом стало известно корреспонденту КП-Челябинск.

ХОТЕЛ ЗАСТАВИТЬ ПРИЗНАТЬСЯ

В Локомотивном городском округе (это бывшая «запретка» под Карталами — прим.ред.) Азат Зарипов был уважаемом человеком. Он смог прекрасно продвинуться по работе — стал главврачом горбольницы. И попасть в местный совет депутатов от партии «Единая Россия». Люди его любили и уважали. Казалось бы, живи да радуйся! Но трещину дала семейная жизнь. Пару месяцев назад Зарипов начал подозревать, что супруга Елена, которая воспитывала троих детей, не хранит верность в браке.

Супруга депутата Елена была молодой и красивой. Фото: соцсети.

Минувшей ночью, выпив несколько бутылок пива, Азат Зарипов решил поставить вопрос ребром и начал бурно выяснять отношения с женщиной прямо в их доме. По одной из версий, Елена призналась, что разлюбила супруга и нашла другого мужчина. Тогда он достал охотничий карабин и выстрелил в нее дважды.

АДЕКВАТНЫЙ И ТИХИЙ — ВСЕ В ШОКЕ

В городе говорят, что Азат Зарипов производил впечатление адекватного, тихого и спокойного человека. Чтобы он пошел на такое, его должны были довести. От случившегося люди в шоке, ведь без матери (а, возможно, и без отца) остались трое неповинных ребят. Старшему мальчику всего 11 лет, а двум дочуркам и того меньше — три годика и семь лет.

Азат Зарипов заседал в местном Собрании депутатов и был главным врачом поселковой больницы. Фото: соцсети.

— Возможно, дома он давил супругу своим положением. Может, она устала жить в его тени, и на самом деле искала свежие чувства вне брака, — предполагают соседи.

Докопаться до правды теперь должен Следственный комитет.

— Депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа задержан. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

За убийство жены депутаты грозят 15 лет заключения.

ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮЧАТ НА ВРЕМЯ

Как стало известно КП-Челябинск, партия «Единая Россия» приостановит членство депутата Азата Зарипова на время следственных действий до решения суда.

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