Новая версия убийства в Локомотивном: жена депутата связалась с финансовой пирамидой и обескровила семейный бюджет

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-22T11:57:27+03:00

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Сегодня в Локомотивном под Карталами хоронят мать троих детей Елену Зарипову. В ночь на среду ее из охотничьего образа застрелил муж.

Убийство сразу стало резонансным, ведь оба супруга — успешные и публичные люди. 50-летний Азат Зарипов — главврач больницы, депутат-»единоросс» городского Совета. Его 32-летняя супруга когда-то тоже выдвигалась в Совет и занимала активную жизненную позицию. В свое время женщина была бухгалтером, а в последнее время увлеклась сетевым бизнесом в интернете. В частности, она работала с платформой «Кешбери», которую эксперты называют финансовой пирамидой.

По рассказам близких, отношения в семье были теплыми. Старший ребенок Елены — от первого брака, но Азата сей факт не смущал, у него тоже была семья и дочь до Елены. Отношения стали портиться, когда женщина задалась целью самостоятельно зарабатывать много денег. Но доходы шли с переменным успехом. Случались также большие провалы, когда семья теряла внушительные суммы. Образумить супругу Азат не смог и якобы надумал разводиться.

С потери денег начался и последний семейный скандал. Видимо, на эмоциях оба бросали друг другу самые непредсказуемые упреки. В сердцах женщина могла «сознаться» в изменах, которых не было, а Азат Зарипов — ее застрелил.

Напомним, Азат Зарипов задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозят 15 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU