«Заставляли работать сутками, угрожали, били по лицу»: подросток из Челябинской области сбежал с черноморского курорта

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-22T12:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летний парень из Златоуста отправился летом в Краснодарский край на базу отдыха, чтобы поработать, ну и, конечно, позагорать, искупаться. Но реальность не совпала с ожиданием. Мать мальчика пожаловалась в соцсетях на то, что там его заставляли работать практически сутками (иногда было лишь три — четыре часа на сон), унижали и даже били.

Женщина опубликовала в группе «ЧП Златоуст Челябинск» в ВК копию своего обращения в прокуратуру. Она хочет наказать работодателей сына.

Подробности читайте в материале «Рабство на Черном море»: подросток из Челябинска сбежал с курорта, где его били и унижали»

Обращение в прокуратуру от матери 16-летнего работника базы отдыха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU