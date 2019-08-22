«Заставляли работать сутками, угрожали, били по лицу»: подросток из Челябинской области сбежал с черноморского курорта
16-летний парень из Златоуста отправился летом в Краснодарский край на базу отдыха, чтобы поработать, ну и, конечно, позагорать, искупаться. Но реальность не совпала с ожиданием. Мать мальчика пожаловалась в соцсетях на то, что там его заставляли работать практически сутками (иногда было лишь три — четыре часа на сон), унижали и даже били.
Женщина опубликовала в группе «ЧП Златоуст Челябинск» в ВК копию своего обращения в прокуратуру. Она хочет наказать работодателей сына.
Подробности читайте в материале «Рабство на Черном море»: подросток из Челябинска сбежал с курорта, где его били и унижали»
Обращение в прокуратуру от матери 16-летнего работника базы отдыха.
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ИСТОЧНИК KP.RU