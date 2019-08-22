2019-08-22T12:56:32+03:00
Общество

«Заставляли работать сутками, угрожали, били по лицу»: подросток из Челябинской области сбежал с черноморского курорта

Желание подзаработать во время каникул обернулось кошмаром
Ирина КАРЕЛИНА
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На черноморском курорте 16-летнему парню оказалось несладко.На черноморском курорте 16-летнему парню оказалось несладко.Фото: Олег УКЛАДОВ
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16-летний парень из Златоуста отправился летом в Краснодарский край на базу отдыха, чтобы поработать, ну и, конечно, позагорать, искупаться. Но реальность не совпала с ожиданием. Мать мальчика пожаловалась в соцсетях на то, что там его заставляли работать практически сутками (иногда было лишь три — четыре часа на сон), унижали и даже били.

Женщина опубликовала в группе «ЧП Златоуст Челябинск» в ВК копию своего обращения в прокуратуру. Она хочет наказать работодателей сына.

Подробности читайте в материале «Рабство на Черном море»: подросток из Челябинска сбежал с курорта, где его били и унижали»

Обращение в прокуратуру от матери 16-летнего работника базы отдыха.

Обращение в прокуратуру от матери 16-летнего работника базы отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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