2019-08-22T14:26:01+03:00
Общество

Право на свободу слова оказалось непопулярно у жителей Челябинска

Больше всего южноуральцев заботит здравоохранение
Андрей АБРАМОВ
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Челябинцев спросили, какие из свобод они считают самыми важными.Челябинцев спросили, какие из свобод они считают самыми важными.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Социологи спросили у жителей Челябинска, какие из свобод, упомянутых в Конституции, он считают самыми важными. Главным большинство назвали праву на охрану здоровья. Так ответили более 38% горожан. Об этом сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

Следом за здравоохранением идут права на труд и защиту прав. Важными их назвали также почти треть опрошенных.

Самыми «непопулярными» правами стали — свобода мысли и слова (16,3%) и право на участие в общественной и политической жизни (6,3%).

— Опрос частично повторяет общероссийские тенденции. Вместе с тем, нельзя не отметить интересную деталь — насколько значимым для челябинцев является право на труд. И теперь с уверенностью можно сказать: утверждение о том, что жители Челябинска — труженики и созидатели имеет под собой вполне реальное основание», — отметили авторы соцопроса РАНХиГС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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