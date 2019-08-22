«Трактор» принял в свои ряды еще одного нападающего

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-22T14:41:53+03:00

Контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Ярославом Косовым рассчитан на один год

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Форвард в межсезонье попал в состав черно-белых на просмотр. Руководство «Трактора» присматривалось к 26-летнему воспитаннику магнитогорского хоккея Ярославу Косову, проверяло его в деле, и все же решило подписать с ним контракт сроком на один год.

Косов сыграл за «медведей» три матча на Кубке губернатора, отметившись одним голом. И разок проверил свои силы в составе «Челмета». А с 22 по 25 августа в составе «Трактора» сыграет на турнире Памяти И.Х. Ромазана в Магнитогорске.

Ярослав Косов является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, призером молодежных чемпионатов мира..

Отметим, что ранее «Трактор» перезаключил контракты с четырьмя хоккеистами на более длительный срок. Это голкиперы Иван Федотов и Владислав Сухачев, защитник Дмитрий Алексеев и нападающий Александр Подкорытов. Теперь их контракты рассчитаны на два года.

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