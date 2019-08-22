«Трактор» уступил в первом матче на Мемориале Ромазана в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-22T17:38:46+03:00

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«Медведи» продолжили предсезонную подготовку, стартовав сегодня, 22 августа, на турнире в Магнитке. Первым соперником «Трактора» стал «Куньлунь». За три периода соперники так и не выявили победителя. А в овертайме клуб из Пекина забросил победную шайбу. Итог матча — 3:4 в пользу китайской команды.

К началу второго периода «Куньлунь» вел со счетом 2:0. Но шайбы Александра Шепелева и Ярослава Косова позволили «Трактору» сравнять счет. Позже соперник вышел вперед, но Егор Бабенко снова сравнял счет за девять минут до конца третьего периода. В самом начале дополнительного времени китайцы все же забросили победную шайбу. Отметим, что на матч с «Кунблунем» тренерский штаб «Трактора» выставил, в основном, резервный состав и молодых игроков.

23 августа на турнире Памяти Ромазана «Трактор» сыграет с новосибирской «Сибирью» (15.00), а 25-го — с магнитогорским «Металлургом» (17.00).

Напомним, что недавно «Трактор» стал победителем предсезонного турнира.

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ИСТОЧНИК KP.RU