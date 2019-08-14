Первый трофей: «Трактор» в третий раз выиграл Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» и «Металлург» подошли к последнему дню турнира, не имея поражений. Оба предшествующих матча команды выиграли у своих соперников — череповецкой «Северстали» и сборной Кубка губернатора.

Судьба главного трофея решалась в заключительной игре между «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». На южноуральское дерби билеты раскупили практически за сутки до начала матча.

И в этом противостоянии «Трактор» добился желаемого результата, переиграв с сухим счетом своих соседей из Магнитогорска. Один гол в конце второго периода и два в третьем. Шайбы в ворота «Метуллурга» поочередно «вколотили» Кристиан Томас, Александр Подкорытов и Алексей Кручинин. Кстати, последний был признан лучшим нападающим турнира — на его счету три гола. А голкипер черно-белых Василий Демченко получил приз лучшего вратаря.

Это уже третий победный Кубок губернатора в копилке «Трактора» (турнир проводится в седьмой раз). Челябинцы до этого побеждали в 2013 и 2016 годах.

Петерис Скудра доволен результатом турнира.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, «Трактор» продолжает серию предсезонных матчей и турниров. 17 августа в Уфе челябинцы сыграют с местным «Салаватом Юлаевым». А с 22 по 25 августа черно-белые станут участниками Мемориала имени Ромазана в Магнитогорске. Соперники «Трактора»: «Металлург», «Сибирь» (Новосибирск) и «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай).

Напомним, очередной сезон КХЛ «Трактор» начнет в Челябинске 2 сентября. В этот день «медведи» сыграют на домашней арене с подмосковным «Витязем». А 4 сентября черно-белые сразятся в ЛА «Трактор» с питерским СКА. Продажа билетов на домашние матчи началась с 14 августа.

КОММЕНТАРИЙ

Петерис Скудра, главный тренер «Трактора»:

— «Металлургу» спасибо за матч. Это был хороший, яркий матч, не похожий на предсезонную игру. Много азарта, разных ситуаций. Начали мы плохо, были моменты, которые не реализовали.

Понравилось, что весь турнир при игре пять на пять мы не пропустили ни одного гола. Наша игра без шайбы, наша тактика уже на довольно неплохом уровне.

Хотя команда еще играет под нагрузкой — совсем недавно закончился двухнедельный сбор в Словении. Не чувствуем себя на сто процентов. У ребят еще не те руки. Я уже говорил, что качество паса у нас оставляет желать лучшего, но ребята прибавляли каждую игру. Главное, что идея была. Для нас это важно было с первой игры. А исполнение — оно придет. В том числе, и в реализации моментов. Ребята будут посвежее, почувствуют свои руки и ноги. Здорово создавали моменты, здорово играли с шайбой. В игре без шайбы, я уже сейчас считаю, мы были на очень неплохом уровне.

КСТАТИ

После матча «Металлург» — «Трактор» прямо на ледовой площадке прошел розыгрыш квартиры-студии (участвовали зрители, купившие билеты на матчи Кубка губернатора Челябинской области). Из лототрона достали купон победителя. Им стал Андрей Мельников из Челябинска. Андрей сам не был на заключительном матче турнира, но ответил на звонок, сказав, что еще до конца не поверил в удачу, но с детства всегда болел за «Трактор» и ходил на его матчи.