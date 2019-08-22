Люди требуют установить светофоры на месте ДТП с мальчиком сразу, а не в следующем году

СЕГОДНЯ 20:27 2019-08-22T20:29:05+03:00

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В понедельник, 19 августа, на улице Кирова иномарка сбила ребенка. Мальчик шел по пешеходному переходу. На двух полосах машины остановились, а на третьей мальчишка попал под колеса автомобиля. Школьник выжил, однако его состояние все еще крайне тяжелое.

Местные жители сразу вспомнили, что это место как будто проклято. Здесь постоянно калечатся люди. И намекнули властям мегаполиса: хорошо бы поставить у зебры светофор.

— В план на следующий год включена установка светофора на пешеходном переходе на улице Кирова. А пока здесь появятся лежачие полицейские, — сообщил руководитель Управления информационной политики Владимир Сафонов.

Однако этот ответ горожан не устроил.

— А почему светофор только в следующем году? — удивляются люди. — Не так давно после гибели пешехода на Университетской набережной светофор там поставили за неделю. Правда, по прямой просьбе Текслера. А сейчас что мешает? Никто не хочет новой беды.

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ИСТОЧНИК KP.RU