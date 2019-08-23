В Челябинске спасатели сняли из окна многоэтажки обезумевшего парня

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-23T09:18:16+03:00

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Острые ощущения испытали накануне вечером жители многоэтажки на ул. Академика Сахарова, 30 и окрестных домов. Поздно вечером они увидели, как в открытом из-за жары окне подъезда высотки появился парень. Перекинув одну ногу в пугающее пространство, он уселся в проеме. Потом перекинул вторую ногу. Одно неверное движение, и человек сорвался бы вниз, на асфальт. Парень что-то громко выкрикивал.

Люди повели себя грамотно — немедленно вызвали экстренные службы.

— По вызову прибыли наши спасатели, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинской городской службы спасения Евгения Шестопалова. — Несколько наших ребят остались внизу, под окнами, часть поднялась в подъезд, на девятый этаж. Переговорами и уговорами они вернули его в подъезд. Молодой человек двадцати пяти лет от роду не пострадал. Судя по нечленораздельной речи, он был пьян. Медицинская помочь молодому человеку не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU