В Челябинске директор супермаркета получила срок за аферы на пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-23T09:35:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные разбирательства, приговор — на скамье подсудимых оказалась бывшая директор магазина «Монетка» в Курчатовском районе Челябинска.

Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, два года подряд руководитель супермаркета вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения об отработке сотрудниками магазина дополнительных смен. А после потребовала от сотрудников магазина передачи денег, начисленных за обман. «Улов» — более пяти тысяч рублей.

По статье «Мошенничество» она осуждена на один год условно с испытательным сроком на 1 год. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU