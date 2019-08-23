В Челябинске директор супермаркета получила срок за аферы на пять тысяч рублей
Судебные разбирательства, приговор — на скамье подсудимых оказалась бывшая директор магазина «Монетка» в Курчатовском районе Челябинска.
Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, два года подряд руководитель супермаркета вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения об отработке сотрудниками магазина дополнительных смен. А после потребовала от сотрудников магазина передачи денег, начисленных за обман. «Улов» — более пяти тысяч рублей.
По статье «Мошенничество» она осуждена на один год условно с испытательным сроком на 1 год. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU