2019-08-23T09:35:12+03:00
Происшествия

В Челябинске директор супермаркета получила срок за аферы на пять тысяч рублей

Руководитель приписывала фиктивные рабочие смены своим сотрудникам
Ольга АНТОНОВА
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Год условно - приговор бывшему директору супермаркета. Фото: Архив "КП".Год условно - приговор бывшему директору супермаркета. Фото: Архив "КП".
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Судебные разбирательства, приговор — на скамье подсудимых оказалась бывшая директор магазина «Монетка» в Курчатовском районе Челябинска.

Как пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, два года подряд руководитель супермаркета вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения об отработке сотрудниками магазина дополнительных смен. А после потребовала от сотрудников магазина передачи денег, начисленных за обман. «Улов» — более пяти тысяч рублей.

По статье «Мошенничество» она осуждена на один год условно с испытательным сроком на 1 год. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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