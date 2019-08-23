Вождя обидели: В Челябинске плохо отремонтировали памятник Ленину

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-23T11:14:44+03:00

На содержание памятника и территории вокруг в год тратят 309 тыс. рублей

17 миллионов рублей из городского бюджета выбросили на ветер. Так считают челябинцы

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Главный памятник Челябинска на площади Революции буквально разрушается на глазах. Как сообщил сайт «Курс дела», в соцсетях жители мегаполиса не только возмущаются, но и специально сфотографировали недоделки и сняли их на видео.

Челябинец Павел Кочнев негодует:

— Что понаделали на постаменте? У швов полированный гранит грубо зашкурен, создавая ощущение обмазанности каким то клеем, все в каких-то сколах, замазка швов уже выкрашивается, плиты стоят криво. Может они не закончили еще? Или это итог работы за хрен знает сколько миллионов.

А Леонид Дергалев поддержал своим комментарием и прикрепил видео:

— Позвоните #Текслер'у или #Котов'ой. 15 миллионов раз. Думаете это разводы? Это следы от болгарки! Это же вам не дороги, ребята, не надо никуда ехать, брать пробы: все видно невооруженным глазом»

Строитель Денис с профессиональной точностью заявил, что при ремонте постамента строители, скорее всего, сильно экономили на материалах:

— Это зашквар! Выполнить разделку кромок для герметизации швов стесав геометрически правильный камень! Да еще и так варварски! Загерметизировать швы усадочным цементно-песчаным раствором с ПОКРАСКОЙ поверхности швов вместо расширяющихся смесей, окрашенных в массе под цвет камня.

Досье «КП»-Челябинск»

Памятник Владимиру Ленину на площади Революции был принят на баланс муниципалитета в 2015 году. По данным администрации города, на содержание памятника и облагораживание прилегающей территории в год расходуется 309 тыс. рублей. 17 млн.рублей изначально планировали потратить на ремонт.

Все челябинцы помнят, как долго шла реставрация. Началась летом, а закончена была только к ноябрю 2018 года. Гранитную облицовку постамента, прилегающей площадки и трибун заменили, потратив 14,8 млн рублей из городского бюджета. Подрядчиком выступила пермская компания «Евразия-Сервис».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/524092" frameborder="0"></iframe> Кузбасский ветеран решил поставить памятник Ленину на своем огороде.Валерий ЯЗОВСКИЙ

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