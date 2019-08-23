Житель Челябинска сидел на краю окна и грозился прыгнуть вниз
В Челябинске в окне одной из многоэтажек по улице Академика Сахарова прохожие увидели молодого мужчину. Он наполовину свисал из окна лестничной площадки девятого этажа. И что-то выкрикивал. По вызову примчались пожарные-спасатели.
— Командир отделения Николай Привалов, старший пожарный Сергей Савельев и пожарный Иван Кузьмин поспешили подняться наверх и начали разговаривать с мужчиной. В ходе разговора стало понятно, намерения у него серьезные.
Почти два часа пожарные-спасатели пытались уговорить молодого человека не прыгать.
Окно, в котором он сидел, расположено над козырьком подъезда. Это осложняло спасательную операцию. Развернуть «куб жизни» было невозможно.
Во время разговора, не привлекая к себе внимания, с верхнего этажа спускались спасатели городской службы спасения. В нужный момент им удалось затащить бедолагу внутрь здания. Он остался жив!
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ИСТОЧНИК KP.RU