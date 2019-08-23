В колонию Копейска пытались провезти магнитолу и MP3-плееры

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-23T12:50:24+03:00

Кроме того в посылке были десятки литров спиртного

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22 августа в ИК-1, что находится в Копейске, заезжал грузовик. Он должен был выгрузить стройматериалы на местное производство. Однако кроме вещей легальных, водитель принял на борт запрещенный груз.

— В металлоконструкциях был спрятаны 53,5 литра алкоголя и 33 кило дрожжей — они также запрещены, поскольку из них можно приготовить спиртное. Кроме того, лежали 35 мобильников, наушники, сим-карты, зарядники. Были несколько MP3-плееров и автомагнитола, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Кроме того, изъято более 20 граммов вещества растительного происхождения, предположительно являющегося наркотиком — гашиш. Сейчас оперативники разыскивают причастных к посылке лиц. За это грозит большой штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU