На Кировке велосипедист снова сбил ребенка

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-23T13:15:11+03:00

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Вечером 22 августа в центре Челябинска сбили ребенка. Велосипедист гнал по Кировке и зацепил четырехлетнего пешехода. Скорая помощь доставила ребенка в больницу. У него серьезная травма головы. Об этом пишет «Курс дела».

Примечательно, что свидетелями аварии стали десятки прохожих. Одного неравнодушного мужчину настолько задела авария, что он попытался наказать велосипедиста кулаками. Но его уняли другие отдыхающие.

Из больницы ребенка отпустили лечиться амбулаторно. Полиция ведет проверку по факту инцидента. Сбившему ребенка грозит штраф до 1 500 руб. Однако семья может заявить гражданский иск и потребовать компенсацию.

Отметим, что ездить на велосипеде по Кировке запрещено — везде висят предупреждающие знаки. Три года назад неизвестный велосипедист здесь сбил пятилетнего мальчика. Лихача так и не нашли, а маму ребенка сделали виноватой. После этой истории и решили от греха подальше запретить кататься на великах в людном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU