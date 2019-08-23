Власти Челябинской области поддержат рублем социально важные проекты

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-23T14:07:57+03:00

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Алексей Текслер встретился с руководителями некоммерческих организаций, занимающихся социальными проектами. Глава региона заявил об увеличении финансирования добрых дел общественников областным бюджетом.

— Наша прямая обязанность — усилить работу по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Средств, которые выделялись ранее, крайне недостаточно. В этой работе надо выходить на новый уровень, мы должны быть партнерами. Для нас господдержка социально ориентированных НКО решает задачу создания новых рабочих мест и вовлечения граждан в волонтерское движение. Деятельность таких организаций во многом снимает социальное напряжение в обществе, а адресная поддержка доходит до каждого человека, который в ней нуждается. Это очень важный результат, — отметил Текслер на встрече с руководителями НКО.

Глава региона заявил об увеличении на следующий год в разы финансовой поддержки НКО из областного бюджета. Он поддержал предложение о создании регоператора грантов. Новая структура займется распределением субсидий, контролем.

— Гранты должны предоставляться максимально открыто, прозрачно и комфортно, исходя из принципов и подходов, которые применяются при предоставлении президентских грантов. Суммарный объем поддержки будет увеличиваться — на сегодня это объективная необходимость, так как социальная сфера у нас еще далека от идеала, — подчеркнул Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU