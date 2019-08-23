Жители Челябинска засняли лодку, в которую вселился полтергейст

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-23T14:34:50+03:00

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В сети активно обсуждают видео, снятое южноуральскими туристами во время сплава по Башкирии. На кадрах жутковатое зрелище. На середине реки никем неуправляемая резиновая лодка, то вертикально встает над водой, то переворачивается вверх дном. При этом судно опирается на свое весло, как в танце с тростью.

— Никто понять ничего не может, но сплав после этого свернули. Свидетели начали снимать не сразу. Однако говорят, что лодка даже поднималась вся в воздух над водой, — пишет автор поста в группе во «ВКонтакте».

По его словам все началось с того, что участники сплава сделали остановку, чтобы перекусить. Лодка с вещами стояла на берегу. Но в какой-то момент ее потащило на середину реки, будто кто решил с ней поиграть.

Пользователи соцсетей гадают: в чем же тут дело? Одни считают, лодку вселился полтергейст. Другие не видят здесь ничего удивительного, дескать, во всем виноват ветер.

— Что тут непонятного. Лодка стоит на якоре, ветер и течение ее мотает и поднимает, — пишет подписчик группы Евгений Сычев.

Впрочем, некоторые пользователи сети спорят с этим предположением. По их мнению, ветер совершенно ни при чем. Волн на поверхности реки не видно, кроны деревьев в спокойном состоянии. О каком ветре может идти речь?

Есть в комментариях еще одна версия.

— Мне кажется это рыба — большая щука, например, схватила лодку за веревку, а отцепиться не смогла. Вот и таскала ее за собой, — пишет Эдуард Иманаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727686" frameborder="0"></iframe> Полтергейст бросает лодку.

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ИСТОЧНИК KP.RU