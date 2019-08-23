Челябинские чиновники просят федеральный минздав помочь привезти домой из Турции новорожденного

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-23T15:14:56+03:00

Важно знать, как чувствует себя ребенок, и только потом решать вопрос о его доставке из Турции в Челябинск. Фото: Архив "КП".

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Челябинка Наталья Михайлова на седьмом месяце беременности полетела отдыхать в Турцию. В поездке рядом был муж. Будущая мама планировала набраться сил перед родами, подышать полезным морским воздухом. Но малыш в утробе решил по-другому: у Натальи начались схватки. В госпитале Алании малыш и появился на свет с помощью кесарева сечения. Сейчас ребенок в больничной палате.

Родственники молодых родителей обратились в министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой помочь доставить семью в Челябинск. Ведь может случиться, что в Алании мама с ребенком проведут столько, что пропадут билеты на самолет.

К тому же, экстренные роды на чужбине не предусматривает страховка туриста. Счет идет на миллионы рублей — за роды, выхаживание малыша и его пребывание в палате. У семьи таких денег нет.

Сотрудники ведомства обратились в консульство РФ в Турции.

— Нужно узнать, в какой больнице сейчас находится ребенок и какое его состояние. Готовят наши специалисты запрос в министерство здравоохранения РФ с просьбой о содействии. Возможность транспортировки будет определяться в зависимости от состояния ребенка. Как только будут получены необходимые сведения, этот вопрос будет решаться в оперативном режиме, — рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям минздрава области Людмила Подлубная.

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ИСТОЧНИК KP.RU