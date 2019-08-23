Власти Челябинской области восстановят больницы в глубинке

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-23T17:25:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В какой бы город ни приехал с рабочим визитом руководитель области, везде жители сетуют на качество медпомощи. Дефицит врачей, закрытые фельдшерско-акушерские пункты, устаревшее медоборудование — в отдаленных районах с этими вопросами особенно сложно!

Ранее Алексей Текслер заявлял о прекращении огульной оптимизации в медицине. На заседании правительства региона он заявил о приоритете правительства — развитии первичной медико-санитарной помощи:

— Этим вопросом мы займемся в первую очередь. К сожалению, за последнее время этому вопросу не уделялось надлежащее внимание, и мы видим, особенно в сельской местности, как снизилось и качество, и доступность первичного обслуживания жителей. Мы наполним наши больницы врачами, ФАПы — фельдшерами. Здесь никакого сомнения нет. Поручение, которое было дано на днях Президентом России Владимиром Путиным, о создании региональной программы по первичной медицинской помощи мы уже начали реализовывать, и в ближайшее время завершим.

Работа предстоит огромная. За последние три года закрыт 21 ФАП. Из существующих 659 — 130 не работают. В том числе, 88 — из-за отсутствия медработников.

В нынешнем году будут построены 24 ФАПа. А за три года — сотня.

Медиков, уезжающих в глубинку, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ждут выплаты: миллион рублей — врачам и 500 тысяч рублей — фельдшерам. В этом году по программам на новое место работы выйдет 73 врача и 40 фельдшеров.

По распоряжению Алексея Текслера готовится проект областной программы по обеспечению жильем специалистов из числа врачей, в том числе прибывающих на работу на село, а также специалистов дефицитных специальностей. Планируется предоставлять медработникам сертификаты на приобретение (строительство) жилья при условии отработки в течение пяти лет в госучреждениях здравоохранения с наибольшим дефицитом кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU