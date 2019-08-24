Корабль "Союз" с южноуральским роботом на борту не смог пристыковаться к МКС
«Союз МС-14», на борту которого находится созданный в Магнитогорске робот Федор, не смог сблизится с космической станцией. Сначала корабль завис у причального модуля МКС, а потом и вовсе начал удаляться. Об этом утром 24 августа сообщил «Роскосмос».
— Транспортный корабль «Союз МС-14» находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает, — говорится в сообщении.
Причиной нештатной ситуации могла стать неисправность в системе сближения. Специалисты ЦУПа пытаются устранить проблему. Стыковка перенесена на понедельник.
Напомним, корабль с необычным космонавтом на борту стартовал 22 августа с Байконура. Одна из основных задач полета — протестировать на роботе Федоре антропоморфные системы в условиях космоса.
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ИСТОЧНИК KP.RU