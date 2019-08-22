2019-08-22T08:38:58+03:00
Общество

Робот Федор, созданный в Магнитогорске, отправился в космос с российским флагом

Он пробудет на Международной космической станции около двух недель
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: РоскосмосФото: Роскосмос
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Россия впервые запустила в космическое пространство человекоподобного робота. Ракета с необычным космонавтом стартовала с космодрома «Байконур» ранним утром 22 августа. Федор, подражая Гагарину, сказал: «Поехали!».

Андроид отправился в полет в специальных «варежках» и с российским флагом в руке. Перед стартом робот успел поздравил россиян с Днем Флага, который отмечается сегодня.

Созданные магнитогорскими конструкторами робот пробудет на Международной космической станции около двух недель. О том, как проходит полет Федор рассказывает на своей страничке в Твиттере. Накануне он освоил навыки блогера. Несколько минут назад там появилась новая запись:

«Первая часть летных испытаний прошла в соответствии с полетным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе бортовых систем корабля. Корабль находится на расчетной орбите. Все штатно».

Миссия Федора — испытание антропоморфных систем в космосе. Проще говоря, необходимо проверить, как ведут себя в космосе андроиды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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