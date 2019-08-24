2019-08-24T12:58:08+03:00
Дом. Семья

Житель Челябинской области выловил из реки рыбу с человеческими зубам

Фото речного чудища рыбак выложил в интернет
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com «Миасское_Live»Фото: vk.com «Миасское_Live»
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Странную добычу поймал в реке Миасс житель деревни Сафоново Красноармейского района. Мужчина выловил необычную для нашего региона рыбу: нос горбатый, чешуя перламутровая, как у горбуши, а зубы человеческие.

Фото чужестранки мужчина разместил в группе во «ВКонтакте» «Миасское_Live»

— Смотрите какая рыба у нас в речке водится! Поймана сегодня, — пишет автор поста В. Морозов.

Судя по снимкам, рыба действительно хищная с острыми клыкам миниатюрных размеров. Внешне она очень похожа на пиранью. Не исключено, что этим зубастым монстром заинтересуются ученые.

Кстати, это не первый случай, когда в уральских водоемах рыбакам попадаются странные обитатели. Несколько лет назад в пруду под Челябинском уже вылавливали пиранью. Хищника опознали местные ихтиологи. Специалисты говорят, что пираний в реки выпускают аквариумисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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