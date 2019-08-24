Житель Челябинской области выловил из реки рыбу с человеческими зубам
Странную добычу поймал в реке Миасс житель деревни Сафоново Красноармейского района. Мужчина выловил необычную для нашего региона рыбу: нос горбатый, чешуя перламутровая, как у горбуши, а зубы человеческие.
Фото чужестранки мужчина разместил в группе во «ВКонтакте» «Миасское_Live»
— Смотрите какая рыба у нас в речке водится! Поймана сегодня, — пишет автор поста В. Морозов.
Судя по снимкам, рыба действительно хищная с острыми клыкам миниатюрных размеров. Внешне она очень похожа на пиранью. Не исключено, что этим зубастым монстром заинтересуются ученые.
Кстати, это не первый случай, когда в уральских водоемах рыбакам попадаются странные обитатели. Несколько лет назад в пруду под Челябинском уже вылавливали пиранью. Хищника опознали местные ихтиологи. Специалисты говорят, что пираний в реки выпускают аквариумисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU