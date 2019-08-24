Пожар на цинковом заводе в Челябинске потушен
Чуть меньше часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем на челябинском цинковом заводе.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огнеборцы прибыли на место ЧП через 8 минут после сообщения о возгорании. В одном цехов горела резиновая транспортерная лента.
— Пожарные вывели из задымленного здания десять человек. Еще 15 рабочих покинули опасную зону самостоятельно. Почти через час пожар был полностью локализован, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Известно, что огонь уничтожил порядка 50 квадратных метров в цехе вельцевания. Однако, происшествие на работу предприятия не повлияет. Обстоятельства и причины пожара выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU