2019-08-24T14:10:27+03:00
Происшествия

Пожар на цинковом заводе в Челябинске потушен

Огнеборцы спасли из задымленного цеха 10 человек
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской областифото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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Чуть меньше часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем на челябинском цинковом заводе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огнеборцы прибыли на место ЧП через 8 минут после сообщения о возгорании. В одном цехов горела резиновая транспортерная лента.

— Пожарные вывели из задымленного здания десять человек. Еще 15 рабочих покинули опасную зону самостоятельно. Почти через час пожар был полностью локализован, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Известно, что огонь уничтожил порядка 50 квадратных метров в цехе вельцевания. Однако, происшествие на работу предприятия не повлияет. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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