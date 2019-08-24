Пожар на цинковом заводе в Челябинске потушен

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-24T14:10:27+03:00

Огнеборцы спасли из задымленного цеха 10 человек

Изменить размер текста: A A

Чуть меньше часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем на челябинском цинковом заводе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огнеборцы прибыли на место ЧП через 8 минут после сообщения о возгорании. В одном цехов горела резиновая транспортерная лента.

— Пожарные вывели из задымленного здания десять человек. Еще 15 рабочих покинули опасную зону самостоятельно. Почти через час пожар был полностью локализован, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Известно, что огонь уничтожил порядка 50 квадратных метров в цехе вельцевания. Однако, происшествие на работу предприятия не повлияет. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU