Зауральские пекари построили избу из хлебных буханок

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-24T17:07:04+03:00

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В Кургане местная компания хлебобулочных изделий удивила горожан оригинальным сооружением. Пекари возвел из хлебных батонов настоящий дом. Булки выложили по принципу кирпичной кладки, а крышу покрыли ломтиками нарезного хлеба из ржаной муки. Получилась имитация черепицы. Ставни на окнах расписали глазурью.

Об этом в социальных сетях рассказывают горожане. По их словам, необычную избушку изготовили специально для выставки, посвященной Дню города.

Сегодня столица Зауралья отмечает свой 340-ой день рождения. В честь торжественной даты на площадке у кинотеатра «Россия» открылась выставка, в которой приняли участие более 50 местных производителей товаров. Чего там только не было: мед, сладости, цветы и сувениры. Однако особое внимание курганцев привлекла изба из хлеба.

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ИСТОЧНИК KP.RU