Сергей Ковалев стал заслуженным мастером спорта России
Накануне боя с британцем Энтони Ярдом Krasher был удостоен высокого звания
24 августа в Челябинске Ковалев отправил Ярда в нокаут.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Документы на присвоение были подписаны 23 августа министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым. Удостоверение Сергею Ковалеву после его победы нокаутом в бою по защите титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе с Энтони Ярдом вручил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Напомним, в свое время Ковалев владел титулами чемпиона мира по трем версия организаций профессионального бокса. Провел на ринге 39 боев и в 34 одержал победы.
24 августа Ковалев в 11-м раунде отправил Энтони Ярда в нокаут.
Сергей Ковалев пообщался с журналистами после боя.Валерий ЗВОНАРЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU