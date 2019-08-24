Сергей Ковалев стал заслуженным мастером спорта России

24 Авг. 23:18 2019-08-24T23:22:16+03:00

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Документы на присвоение были подписаны 23 августа министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым. Удостоверение Сергею Ковалеву после его победы нокаутом в бою по защите титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе с Энтони Ярдом вручил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Напомним, в свое время Ковалев владел титулами чемпиона мира по трем версия организаций профессионального бокса. Провел на ринге 39 боев и в 34 одержал победы.

24 августа Ковалев в 11-м раунде отправил Энтони Ярда в нокаут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727904" frameborder="0"></iframe> Сергей Ковалев пообщался с журналистами после боя.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU