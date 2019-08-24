2019-08-24T23:34:29+03:00
Спорт

Сергей Ковалев отправил в нокаут Ярда и защитил чемпионский титул

Поединок Крашера в Челябинске завершился в 11-м раунде [фото, видео]
Алексей МИКУШИН
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Сергей Ковалев отправил Энтони Ярда в нокаут.Сергей Ковалев отправил Энтони Ярда в нокаут.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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После десяти «разогревающих», но оттого не менее зрелищных титульных и рейтинговых поединков, на арену под неизменный трек «Вечно молодой» вышел главный герой — действующий чемпион мира в полутяжелом весе WBO, экс-чемпион мира по трем титульным версиям профессионального бокса челябинец Сергей Ковалев.

Финал поединка.

Ставки букмекеров — 1,5 к 2,5 на победу Ковалева, коэффициент «21» — на ничью. За день до боя все билеты, а их цена была от 1700 до 20 тысяч рублей, были распроданы. Надо заметить, что трансляция поединка шла на более, чем сотню стран мира

Забитая под завязку арена «Трактор», аплодировала Ковалеву стоя. Не побежденный претендент британец Энтони Ярд (из 18 боев 17 закончил нокаутом), одержавший все свои победы у себя на родине, заявлял, что ему без разницы, где драться, и он готов нокаутировать и Krashera («крушитель» — профессиональное прозвище Сергея Ковалева). А опытный Ковалев, уже одна из легенд мирового бокса, так и сказал: я рад, что буду драться у себя дома и готов поставить Ярда на место, проверить его в серьезном бою. Отметим, что этот поединок стал 16-м боем Ковалева за чемпионские титулы (для Ярда — первый). Комментируя предстоящий поединок, первый тренер Krashera Сергей Новиков сказал, что главное для Ковалева — победить самого себя, быть самим собой и с «холодной головой», имея ввиду четкую реализацию тактических задумок.

Сергей Ковалев победил Ярда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сергей Ковалев победил Ярда.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Боксерские «качели»

Только к третьему раунду соперники начали «раскачиваться». На старте Ковалев и Ярд разминались, прощупывали друг друга. Но преимущество было явно за Сергеем, который использовал свои сильные стороны: темп, движение, работа на дистанции с обеих рук, неожиданные «колющие» удары в голову и по корпусу, добивания. В третьем и пятом отрезках Ярд пропустил два ощутимых попадания. И такие точные акцентированные попадания были в каждом раунде. Казалось даже, что британец попадал в небольшой нокдаун, но продолжал стоять на ногах, как ни в чем не бывало. А в седьмом раунде британец даже постарался перехватить инициативу, пошел в атаку, заметив, что Krasher начал понемногу уставать. В восьмом — картина боя кардинально изменилась — уже Ковалев после серии ударов от Ярда едва не попал в нокаут. Зал замер. В девятом — Krasher вернулся в бой — за счет характера, за счет опыта. В 10-м — британец один за другим стал пропускать удары и «поплыл». Над его правым глазом начала «вырастать» гематома. В игровых видах спорта такое развитие ситуации обычно называют «качелями».

А все закончилось в начале 11-го раунде. Прямой с левой отправил Ярда в нокаут. Британцу, как говорят в боксе, впервые в карьере «выключили свет».

— Я добился этой победы. Это наша общая победа. Слава богу, что сумел защитить титул. Я бы каждый месяц, каждые выходные готов драться в Челябинске, но это сейчас невозможно. И я благодарю всех, кто болел за меня, болельщиков за то, что пришли поддержать меня, благодарю за понимание. Моя победа — это хороший повод для праздника, для всех челябинцев. А эту победу я посвящаю памяти Максима Дадашева.

Мама Сергея Ковалева. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мама Сергея Ковалева.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Интервью после боя.Валерий ЗВОНАРЕВ

Звезды сошлись

Еще в начале лета проведение этого титульного поединка было под большим вопросом. Точнее, не ясно было, где пройдет бой — в Англии, в США, в России. Кто будет вкладывать деньги, продавать права на телевизионные трансляции, привлекать спонсоров. Чехарда была полная. Сам Ковалев тогда приезжал в Челябинск, и чесал затылок, не понимая, чем все закончится. Сказал, лишь, что его мечта провести обязательный бой по защите титула чемпиона WBO с Энтони Ярдом у себя на родине в Челябинске. Но все звезды сошлись, в том числе, и благодаря поддержке главы региона и правительства Челябинской области. Алексей Текслер сам звонил Сергею, справлялся, о месте проведения, о том, как идут дела с подготовкой к поединку. Словом, все звезды сошлись, и звездный бой состоялся в столице Южного Урала.

КСТАТИ

Пять миллионов «на карман»

За участие в титульном бою Сергей Ковалев, как действующий чемпион мира, получит пять миллионов долларов. Правда, как замечал в своих интервью Krasher, как правило, из этой суммы боец получает примерно 20-25 процентов. Деньги «съедают» налоги, оплата тренерам, помощникам, промоутеру. Ковалев также отмечал, что готов провести в карьере еще не больше пяти поединков. Главное для него сейчас заработать денег, обеспечив себе нужный капитал, а потом спокойно уйти на «пенсию». А возможный поединок-реванш с Альваресом может принести Ковалеву 10 миллионов долларов.

Выход Ковалева..Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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