Сергей Ковалев отправил в нокаут Ярда и защитил чемпионский титул

После десяти «разогревающих», но оттого не менее зрелищных титульных и рейтинговых поединков, на арену под неизменный трек «Вечно молодой» вышел главный герой — действующий чемпион мира в полутяжелом весе WBO, экс-чемпион мира по трем титульным версиям профессионального бокса челябинец Сергей Ковалев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727901" frameborder="0"></iframe> Финал поединка.

Ставки букмекеров — 1,5 к 2,5 на победу Ковалева, коэффициент «21» — на ничью. За день до боя все билеты, а их цена была от 1700 до 20 тысяч рублей, были распроданы. Надо заметить, что трансляция поединка шла на более, чем сотню стран мира …

Забитая под завязку арена «Трактор», аплодировала Ковалеву стоя. Не побежденный претендент британец Энтони Ярд (из 18 боев 17 закончил нокаутом), одержавший все свои победы у себя на родине, заявлял, что ему без разницы, где драться, и он готов нокаутировать и Krashera («крушитель» — профессиональное прозвище Сергея Ковалева). А опытный Ковалев, уже одна из легенд мирового бокса, так и сказал: я рад, что буду драться у себя дома и готов поставить Ярда на место, проверить его в серьезном бою. Отметим, что этот поединок стал 16-м боем Ковалева за чемпионские титулы (для Ярда — первый). Комментируя предстоящий поединок, первый тренер Krashera Сергей Новиков сказал, что главное для Ковалева — победить самого себя, быть самим собой и с «холодной головой», имея ввиду четкую реализацию тактических задумок.

Сергей Ковалев победил Ярда.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Боксерские «качели»

Только к третьему раунду соперники начали «раскачиваться». На старте Ковалев и Ярд разминались, прощупывали друг друга. Но преимущество было явно за Сергеем, который использовал свои сильные стороны: темп, движение, работа на дистанции с обеих рук, неожиданные «колющие» удары в голову и по корпусу, добивания. В третьем и пятом отрезках Ярд пропустил два ощутимых попадания. И такие точные акцентированные попадания были в каждом раунде. Казалось даже, что британец попадал в небольшой нокдаун, но продолжал стоять на ногах, как ни в чем не бывало. А в седьмом раунде британец даже постарался перехватить инициативу, пошел в атаку, заметив, что Krasher начал понемногу уставать. В восьмом — картина боя кардинально изменилась — уже Ковалев после серии ударов от Ярда едва не попал в нокаут. Зал замер. В девятом — Krasher вернулся в бой — за счет характера, за счет опыта. В 10-м — британец один за другим стал пропускать удары и «поплыл». Над его правым глазом начала «вырастать» гематома. В игровых видах спорта такое развитие ситуации обычно называют «качелями».

А все закончилось в начале 11-го раунде. Прямой с левой отправил Ярда в нокаут. Британцу, как говорят в боксе, впервые в карьере «выключили свет».

— Я добился этой победы. Это наша общая победа. Слава богу, что сумел защитить титул. Я бы каждый месяц, каждые выходные готов драться в Челябинске, но это сейчас невозможно. И я благодарю всех, кто болел за меня, болельщиков за то, что пришли поддержать меня, благодарю за понимание. Моя победа — это хороший повод для праздника, для всех челябинцев. А эту победу я посвящаю памяти Максима Дадашева.

Мама Сергея Ковалева.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727902" frameborder="0"></iframe> Интервью после боя.Валерий ЗВОНАРЕВ

Звезды сошлись

Еще в начале лета проведение этого титульного поединка было под большим вопросом. Точнее, не ясно было, где пройдет бой — в Англии, в США, в России. Кто будет вкладывать деньги, продавать права на телевизионные трансляции, привлекать спонсоров. Чехарда была полная. Сам Ковалев тогда приезжал в Челябинск, и чесал затылок, не понимая, чем все закончится. Сказал, лишь, что его мечта провести обязательный бой по защите титула чемпиона WBO с Энтони Ярдом у себя на родине в Челябинске. Но все звезды сошлись, в том числе, и благодаря поддержке главы региона и правительства Челябинской области. Алексей Текслер сам звонил Сергею, справлялся, о месте проведения, о том, как идут дела с подготовкой к поединку. Словом, все звезды сошлись, и звездный бой состоялся в столице Южного Урала.

КСТАТИ

Пять миллионов «на карман»

За участие в титульном бою Сергей Ковалев, как действующий чемпион мира, получит пять миллионов долларов. Правда, как замечал в своих интервью Krasher, как правило, из этой суммы боец получает примерно 20-25 процентов. Деньги «съедают» налоги, оплата тренерам, помощникам, промоутеру. Ковалев также отмечал, что готов провести в карьере еще не больше пяти поединков. Главное для него сейчас заработать денег, обеспечив себе нужный капитал, а потом спокойно уйти на «пенсию». А возможный поединок-реванш с Альваресом может принести Ковалеву 10 миллионов долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727895" frameborder="0"></iframe> Выход Ковалева..Валерий ЗВОНАРЕВ

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