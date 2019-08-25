2019-08-25T07:57:06+03:00
Общество

В Челябинске больше чем на месяц ограничили движение по улице Коммуны

Здесь идут работы на бульваре Славы
Валентина ВАГАНОВА
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В центре Челябинска частично перекрыта дорога по улице Коммуны. Ограничение ввели на участке от Свободы до Цвиллинга с 24 августа до 30 сентября.

— Для проведения ремонтно-восстановительных работ подпорных стенок и тротуарной плитки на бульваре Славы, замены бордюрного камня будет поэтапно ограничено движение транспорта по улице Комунны на указанном участке, — сообщили в городской администрации.

Работы ведет ООО «Евразия-Сервис». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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