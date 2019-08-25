2019-08-25T20:44:09+03:00
Происшествия

В Челябинске из-за ДТП с двумя легковушками образовалась серьезная пробка

Движение затруднено до сих пор
Валентина ВАГАНОВА
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Машины столкнулись на Бродокалмакском тракте. Фото: «Местоположение ДПС Челябинск|Взаимопомощь|Урал»/vk.comМашины столкнулись на Бродокалмакском тракте. Фото: «Местоположение ДПС Челябинск|Взаимопомощь|Урал»/vk.com
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Сегодня, 25 августа, на выезде из города столкнулись отечественное авто и иномарка. ДТП произошло около восьми вечера на Бродокалмакском тракте. Из-за него на трассе образовалась большая пробка.

— По дороге из аэропорта многокилометровая пробка, столкнулись два автомобиля, — пишут водители в соцсетях.

— Ребята, ну как-то, затор от самой «Петровки» из-за вас.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» движение на участке затруднено до сих пор. Поток движется здесь со скоростью 7 км/ч. На месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно.

ДТП на Бродокалмакском тракте в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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