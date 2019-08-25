В Челябинске из-за ДТП с двумя легковушками образовалась серьезная пробка
Сегодня, 25 августа, на выезде из города столкнулись отечественное авто и иномарка. ДТП произошло около восьми вечера на Бродокалмакском тракте. Из-за него на трассе образовалась большая пробка.
— По дороге из аэропорта многокилометровая пробка, столкнулись два автомобиля, — пишут водители в соцсетях.
— Ребята, ну как-то, затор от самой «Петровки» из-за вас.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» движение на участке затруднено до сих пор. Поток движется здесь со скоростью 7 км/ч. На месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно.
ДТП на Бродокалмакском тракте в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU