Леди на мопеде: в Зауралье обсуждают гонщицу на каблуках

СЕГОДНЯ 05:28 2019-08-26T05:28:47+03:00

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Женщины часто жертвуют удобством ради красоты. Но всегда ли оправдано?

— На ул. Тюнина встретили вот такую дамочку на каблуках и на скутере. На сотке еле как догнали. Мчалась быстрее машин. Видимо, на свидание опаздывала. Леди она и есть леди, даже на мопеде, — написал житель Кургана в группе во «ВКонтакте» и выложил фото.

Пользователи соцсети подключились к обсуждению.

— Так мило! Красотка! — комментировали женщины.

— Я бы женился на такой! — добавил Евгений Харитонов.

— Еще встретите ее — передайте, чтобы не гоняла! Красота — это одно, а безопасность превыше всего! — подытожил Дмитрий Косыч.

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ИСТОЧНИК KP.RU