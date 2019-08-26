Пассажир ВАЗа пострадал в ДТП на Бродокалмакском тракте в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-26T08:22:17+03:00

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При столкновении двух легковушек возле СНТ «Учитель» в Челябинске пострадал 37-летний челябинец. Напомним, авария произошла вечером 25 августа на Бродокалмакском тракте. Из-за нее на участке образовалась многокилометровая пробка.

— 19-летний водитель за рулем «Тойота Спринтер» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с движущимися по главной дороге ВАЗ 2110. В результате пострадал пассажир ВАЗа, — рассказали подробности аварии в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Обе машины получили механические повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727988" frameborder="0"></iframe> ДТП на Бродокалмакском тракте в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU