Пассажир ВАЗа пострадал в ДТП на Бродокалмакском тракте в Челябинске
При столкновении двух легковушек возле СНТ «Учитель» в Челябинске пострадал 37-летний челябинец. Напомним, авария произошла вечером 25 августа на Бродокалмакском тракте. Из-за нее на участке образовалась многокилометровая пробка.
— 19-летний водитель за рулем «Тойота Спринтер» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с движущимися по главной дороге ВАЗ 2110. В результате пострадал пассажир ВАЗа, — рассказали подробности аварии в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Обе машины получили механические повреждения.
ДТП на Бродокалмакском тракте в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU