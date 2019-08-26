В Челябинске отреставрировали огромные статуи на крыше театра оперы и балета

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-26T09:49:04+03:00

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Скульптуры на крыше челябинского театра оперы и балета им. Глинки снова как новенькие. Над их внешним видом два месяца трудились реставраторы. Об этом сообщает издание «Хорошие новости».

Статуи «Танцовщица», «Муза» и «Рабочий» установили много десятилетий назад. За это время они покрылись многочисленными трещинами, где-то появились сколы и другие повреждения.

— В некоторых местах мы обнаружили пробоины размером 8-10 сантиметров, а у «Музы» и «Танцовщицы» даже отсутствовали пальцы на руках. Материалы для реставрации специально заказывали в Москве, — рассказал ответственный за производство работы ООО «Юнивест-Строй» Чичико Караия.

Отреставрировали статуи ««Рабочий», Танцовщица» и «Муза». Фото: пресс-служба театра

Скульптуры восстанавливали в несколько этапов. Мастера сделали грунтование, укрепили поверхность, замазали трещины, нанесли выравнивающий слой штукатурки, а потом и краски. Статуи заметно преобразились и снова вернулись на крышу.

Напомним, что в театре оперы и балета активно ведется реконструкция. Здание ремонтируют как снаружи, так и внутри.

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ИСТОЧНИК KP.RU