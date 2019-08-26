Мэрия Челябинска проиграла суд компании, собирающейся возвести на берегу Миасса крупный ТРК

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-26T11:54:33+03:00

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Компания «Родник» хочет возвести в Челябинске новый торгово-развлекательный комплекс. Он станет самым крупным ТРК в области. Проект подготовили еще в 2012 году, когда регионом руководил Михаил Юревич, а «Родник» принадлежал его отцу.

Однако после смены власти, администрация города попыталась аннулировать разрешение на строительство комплекса. Но фирма выиграла суды. Тогда мэрия не стала продлевать разрешение на строительство, когда его срок истек. «Родник» подал в суд и снова его выиграл. Администрация подала апелляцию.

Сегодня, 26 августа, появилась информация, что суд оставил решение в силе. Об этом стало известно на основе открытой судебной базы данных.

Видимо, новому ТРК все-таки быть. Однако мэрия может подать иск в Уральский арбитражный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU