2019-08-26T13:51:15+03:00
Общество

В Челябинске Чистомэн придумал, как избавить остановки от бумажных объявлений

Общественник покрыл металлический каркас особым раствором
Ольга АНТОНОВА
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Сравните один и тот же остановочный столб в двух ипостасях. Ну, лучше же стало! Фото: группа chisto_men vk.comСравните один и тот же остановочный столб в двух ипостасях. Ну, лучше же стало! Фото: группа chisto_men vk.com
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Смесь краски и песка — идеальный состав для покрытия металлических каркасов остановок Этот рецепт изобрел и апробировал челябинский борец за чистоту — неравнодушный горожанин под псевдонимом Чистомэн. Он известен добрым делами — очищает от хлама берега озер, рек, карьеров, борется с разрухой на общественных пространствах.

Сейчас в зоне внимания Чистомэна — челябинские остановки, металлические каркасы которых нещадно оклеены бумажными объявлениями. Под дождем и на ветру бумажки обтрепываются, выглядят неопрятно.

Две недели назад волонтер решился на эксперимент — смешал краску с песком и нанес раствор на заранее очищенные столбы одной из остановок.

Издание «Курс дела» приводит отчет Чистомэна по наблюдениям: «Незаконная мусорная реклама побеждена. Прошло больше двух недель с начала этого эксперимента. Никто ни разу так и не смог приклеить ни одного объявления на столбы, которые я обработал смесью песка и краски. Скептики (назовем их так) сразу начали кричать, что все равно заклеят скотчем. Нет. Не заклеили».

Улица, напоминает Чистомэн, — это общественное пространство, где должно быть чисто, аккуратно, красиво, безопасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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