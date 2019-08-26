28 мигрантов в маршрутке пытались проникнуть в Челябинск из Казахстана

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-26T15:05:25+03:00

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Не маршрутку, а теремок задержали сотрудники Госавтоинспекции по Челябинской области в Троицком районе. Инспекторы ГИБДД остановили грузопассажирский автобус на дороге Челябинск — Троицк. Номера у иномарки — иностранные. За рулем — 27-летний гражданин Киргизии. Ехал микроавтобус в Челябинск.

Распахнули инспекторы ГИБДД для проверки дверцы автобуса, а там — 28 пассажиров, включая восьмерых маленьких детей! В салоне установлены нары, на них — подушки, одеяла, тряпье…

Водители «общаги на колесах» уже попадал в поле зрения силовиков. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, при проверке документов было установлено, что в июне нынешнего года сотрудники ГИБДД останавливали его за управление незаконно переоборудованным авто. Он тоже перевозил иностранцев. Тогда водителю было выдано требование об устранении нарушения.

Но водитель ослушался. Гражданина Киргизии доставили в суд. Требование сотрудников ГИБДД выполнено не было, нарушитель был доставлен в суд и арестован на двое суток. Пассажирам инспекторы ГИБДД помогли пересесть в междугородний автобус, следовавший до Челябинска. Их документы в порядке.

Водитель грузового автобуса уже перевозил таким образом мигрантов. Фото: группа ugibdd_174 vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU