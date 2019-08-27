В Челябинске нашли новый дом котенку, выброшенному из окна
Эту историю рассказала в интернет-сообществе Pikabu челябинка с ником Finalfinster. Она шла ночью мимо одного из домов, как вдруг...
— Из моментально захлопнувшегося окна спикировал мне почти на голову котенок. Осматриваю животину — вполне себе здоровый, на вид месяца три. Ласковый, доверчивый, плачет, как ребенок. Ну еще бы — так полетать! — написала девушка.
Сначала она решила найти старых хозяев котенка. Вдруг все же сам из окна сиганул. Пробежала утром весь подъезд — никто не признался. И тогда девушка стала искать для животного новый дом.
— За что выбросили котенка, мы так и не поняли. Ласковый, игривый, вполне самодостаточный. На ноги и руки не бросается, по углам не метит, с лотком на «ты», — рассказала она в Интернете.
У истории добрый финал: котенок уехал жить к новым хозяевам.
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ИСТОЧНИК KP.RU