2019-08-27T05:43:11+03:00
Общество

В Челябинске нашли новый дом котенку, выброшенному из окна

Малыш чуть не свалился на голову проходившей мимо девушке
Ирина КАРЕЛИНА
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Котенок нашел новый дом. Фото: finalfinsterКотенок нашел новый дом. Фото: finalfinster
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Эту историю рассказала в интернет-сообществе Pikabu челябинка с ником Finalfinster. Она шла ночью мимо одного из домов, как вдруг...

— Из моментально захлопнувшегося окна спикировал мне почти на голову котенок. Осматриваю животину — вполне себе здоровый, на вид месяца три. Ласковый, доверчивый, плачет, как ребенок. Ну еще бы — так полетать! — написала девушка.

Сначала она решила найти старых хозяев котенка. Вдруг все же сам из окна сиганул. Пробежала утром весь подъезд — никто не признался. И тогда девушка стала искать для животного новый дом.

— За что выбросили котенка, мы так и не поняли. Ласковый, игривый, вполне самодостаточный. На ноги и руки не бросается, по углам не метит, с лотком на «ты», — рассказала она в Интернете.

У истории добрый финал: котенок уехал жить к новым хозяевам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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