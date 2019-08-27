2019-08-27T09:08:10+03:00
Происшествия

Жительница Челябинска отдала ведьме 1 млн рублей за магический ритуал

Мошенницу разыскивает полиция
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Челябинские полицейские пытаются установить личность колдуньиЧелябинские полицейские пытаются установить личность колдуньи
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Незнакомка подошла к 51-летней женщине на улице и завела разговор. За несколько минут она убедила челябинку в том, что на ее семью наложено проклятие, избавиться от которого можно только с помощью магических ритуалов. Для проведения обряда ведьме потребовались денежные купюры. Об этом пишет сайт «Челябинск Сегодня».

Ради спасения близких жительница Челябинска отправилась в банк, сняла со счета более одного млн рублей и отдала аферистке. Получив деньги, обманщица исчезла.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемой грозит десяти лет тюрьмы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Однако колдунья до сих пор не задержана. Сейчас полицейские пытаются установить ее личность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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