2019-08-27T11:03:59+03:00
Общество

Алексей Текслер рассказал юным журналистом и блогерам о работе в модных соцсетях

Обрабатывать обращения южноуральцев помогает информационная система «Инцидент — менеджмент»
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Фото на память. В модном формате "селфи". Фото: gubernator74.ruФото на память. В модном формате "селфи". Фото: gubernator74.ru
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В Челябинске открылся форум о новой медиакультуре «МЕД». Молодые журналисты, блогеры, обозреватели учились и делились опытом присутствия в социальных сетях. В гости к юнкорам заглянул глава Челябинской области.

— Работа в социальных сетях сегодня — важная часть региональной публичной политики. Современная власть должна быть открытой, я в этом убежден. Вся информация о решениях, событиях, мероприятиях, бюджетных расходах должна быть доступной. Соцсети — хорошая площадка для трансляции смыслов, идей, решений, которые я и моя команда готовы предложить жителям. Мы мониторим дискуссии в самых крупных и интересных городских и региональных сообществах, выявляем проблемы, идеи, предложения, используя в работе современные автоматизированные системы, такие как «Инцидент-менеджмент», — подчеркнул Алексей Текслер.

Текслер — активный пользователей интернета. Его аккаунты есть во всех соцсетях, и каждый день на имя главы региона поступают сотни обращений. Только в Инстаграм в аккаунт Алексея Текслера поступило более 10 тыс обращений.

Кстати, когда Алексей Текслер решил «зарегаться» в Инстаграм, у экспертов спросил, на какое число подписчиком может рассчитывать. Ему сказали: максимум семь тысяч. Сейчас в подписчиках Текслера — 122 тысячи человек.

Например, в июле южноуральцы оставили более миллиона сообщений в соцсети «Вконтакте». Из них более 3300 — обращения к власти. Все обращения переданы в работу местным властям, в министерства.

«Инцидент-менеджмент» помогает оперативно реагировать на экстренные ситуации, быстро их устранять и давать исчерпывающие разъяснения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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